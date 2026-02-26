Vigili del Fuoco, porte aperte in caserma per la festa dei pompieri: ecco il programma

Il 27 febbraio Genova celebra l’istituzione del Corpo dei Vigili del Fuoco, una ricorrenza che rende omaggio a donne e uomini che ogni giorno garantiscono sicurezza, soccorso tecnico urgente e assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

Nel capoluogo ligure, il lavoro dei Vigili del Fuoco assume una valenza particolarmente complessa: una città stretta tra mare e colline, con un grande porto commerciale, una fitta rete autostradale, gallerie, infrastrutture strategiche e aree industriali. Un territorio che richiede professionalità, prontezza operativa e una preparazione tecnica costante.



A sottolineare l’importanza della ricorrenza, in un intervento a Telenord, è l’ingegner Paolo Filippetti, Responsabile dell’area emergenza e soccorso del Comando dei Vigili del Fuoco di Genova, che evidenzia come il 27 febbraio rappresenti non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione di riflessione sul ruolo fondamentale del Corpo nel sistema di protezione civile.

"Ogni intervento – ricorda – è il risultato di formazione continua, coordinamento e spirito di servizio". Dall’emergenza incendi agli incidenti stradali, dai dissesti idrogeologici ai soccorsi in mare e in ambito portuale, fino agli interventi in caso di calamità naturali, il personale del Comando di Genova opera in sinergia con le altre istituzioni per garantire tempestività ed efficacia.

Il 27 febbraio è anche un momento per ricordare il valore umano del servizio: la vicinanza ai cittadini nei momenti più difficili, la capacità di operare sotto pressione e la dedizione che va oltre il semplice dovere professionale. Dietro ogni divisa c’è un impegno fatto di sacrifici, turni complessi e responsabilità che non conoscono pause.

La celebrazione diventa così un’occasione per riaffermare il legame tra la città e il suo Corpo dei Vigili del Fuoco: un presidio di sicurezza che rappresenta un punto di riferimento costante per la comunità genovese.

