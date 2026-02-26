Liguria,tartarughe Caretta Caretta, exploit di nidificazioni: come 'accudire' le uova e rispettare la magia della vita che nasce
di Redazione
"In presenza di deposizione di uova, occorre contattarci immediatamente perché possiamo mettere in atto tutti gli accorgimenti utili"
Ospite di Liguria Live, Laura Castellano (biologa dell'Acquario di Genova) spiega le ragioni dell'intensificarsi della nidificazione della tartaruga Caretta Caretta sugli arenili della nostra regione, da Levante come a Ponente, e raccomanda: "In presenza di deposizione di uova, occorre chiamarci immediatamente perché possiamo mettere in atto tutti gli accorgimenti utili a consentire il buon fine del ciclo riproduttivo di questi animali sempre più presenti nel nostro mare".
