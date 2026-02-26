Attualità

Quezzi, l’ascensore riapre dopo 10 mesi di stop. Amt a Telenord: "Attivo dai primi di marzo"

di Carlotta Nicoletti

Ivaldi: "I malumori sono stati tanti, ora si vede la luce”

Quezzi, l’ascensore riapre dopo 10 mesi di stop. Amt a Telenord: "Attivo dai primi di marzo"
Dopo dieci mesi di chiusura e polemiche, l’ascensore inclinato di Quezzi, che collega via Pinetti e via Fontanarossa, si prepara a tornare in funzione dai primi di marzo. Lo ha annunciato in esclusiva a Telenord il direttore responsabile dell’esercizio dell’impianto per Amt, Daniele Busallino. L’impianto, realizzato nel 2015 e fermo da giugno 2025 per la revisione generale del decimo anno, è ora alle prove finali di collaudo.
 
 

