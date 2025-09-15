Viabilità in Liguria: Bogliolo presenta interrogazione in Regione sul sistema MoVe-In per tutelare i veicoli Euro 4

In seguito all’ordinanza entrata in vigore il 1° luglio 2025, che ha esteso le restrizioni anche ai veicoli diesel Euro 4, domani il consigliere regionale Federico Bogliolo (Vince Liguria – Noi Moderati) porterà in aula un’interrogazione rivolta alla Regione Liguria. L’obiettivo è valutare l’efficacia del sistema MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti) come possibile soluzione per mitigare l’impatto delle limitazioni imposte ai cittadini.

Il sistema MoVe-In si basa sull’installazione di una scatola nera che monitora gli spostamenti del veicolo, consentendo a chi possiede un’auto soggetta a divieti di circolare entro un tetto massimo di chilometri.

“La questione è cruciale – spiega Bogliolo – considerando che oltre il 41% dei veicoli in Liguria è Euro 4 o di categoria inferiore, e quindi molti automobilisti rischiano forti restrizioni alla mobilità. È indispensabile trovare strumenti concreti per offrire una soluzione a chi usa l’auto solo occasionalmente o non ha la possibilità economica di sostituirla con un modello più recente.”

