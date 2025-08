Viabilità, in arrivo chiusure e cantieri nel centro di Genova: allarme dei commercianti

Dopo la chiusura notturna tra via Interiano, piazza Fontane Marose e via XXV Aprile, Genova si prepara a una serie di modifiche più strutturali alla viabilità, legate ai lavori per l’asse del trasporto. La prima fase del cantiere dovrebbe iniziare martedì 5 agosto, con chiusure diurne e deviazioni che preoccupano le attività della zona.

I commercianti, tramite Confesercenti e Confcommercio, lamentano la mancanza di comunicazioni chiare e tempestive e chiedono una sospensione dei lavori. “Non si può chiudere una strada dall’oggi al domani”, denuncia Paolo Bartolone, presidente del Civ Sestiere Carlo Felice. "Noi dobbiamo programmare: la festa per il Nautico è il 20 settembre, con le auto d'epoca, e siamo ancora senza informazioni precise. Non sappiamo nemmeno se via Roma diventerà a doppio senso, né da quando. Noi siamo contrari, mentre per via XII Ottobre la soluzione è condivisa.

La prima fase prevede la chiusura di via XXV Aprile, la regolazione a senso unico alternato di via Interiano e la deviazione dei bus da ponente. Da Tursi filtra disponibilità a un incontro in tempi brevi tra l'assessore al Commercio Tiziana Beghin e i rappresentanti di categoria. Opposizione all'attacco: la deputata e capogruppo comunale Ilaria Cavo critica la giunta Salis per l’assenza di comunicazione e condivisione con cittadini e associazioni in merito ai cambiamenti del traffico previsti in centro città, a partire da martedì. “Non si possono stravolgere viabilità e accessi senza un cronoprogramma chiaro. I commercianti hanno diritto di essere informati per tempo e coinvolti nelle scelte”, afferma.

