Vezzano Ligure, il Tar boccia il biodigestore per Spezia e Tigullio

di Redazione

Nel 2018 era stata scelta la zona di Boscalino. Poi la decisione di puntare su Saliceti, che è illegittima secondo il tribunale amministrativo regionale

Il Tar Liguria ha accolto il ricorso, presentato dai Comuni di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra, contro l'impianto di un biodigestore in località Saliceti, che aveva ottenuto il via libera della Regione Liguria e della Provincia della Spezia.

Nella sentenza emessa dalla seconda sezione del tribunale amministrativo, presieduta da Luca Morbelli, si afferma come illegittima "un'ipotesi localizzativa (coincidente con il sito di Saliceti) non compatibile con la programmazione sovraordinata".

Il piano d'area approvato dalla Provincia della Spezia nel 2018 individuava infatti la zona di Boscalino come sede di un impianto per il trattamento dei rifiuti organici. Il nuovo biodigestore dovrebbe servire, oltre che la provincia della Spezia, anche il Tigullio.

"Mi sembra che la Regione e la Provincia, come organi sia tecnici che politici, avrebbero dovuto ascoltare i territori per tempo. In questa partita ci siamo sentiti soli", il commento di Massimo Bertoni, sindaco di Vezzano Ligure, nel cui territorio comunale ricade l'area di Saliceti.