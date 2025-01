Vezzano Ligure, il 27 gennaio via ai lavori per la nuova rotonda di Bottagna: sarà pronta dopo 80 giorni

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Cerchio rosso sulla data del 27 gennaio per la consegna dei lavori per la realizzazione della nuova rotonda di Bottagna, nel comune di Vezzano Ligure, nello spezzino.

Investimento - Anas ha presentato il progetto esecutivo con il cronoprogramma dell’opera, per un investimento complessivo di 310mila euro e una durata dei lavori prevista in 80 giorni.

Soddisfazione - «Quello di oggi è un momento storico per questo territorio, che da decenni attende la realizzazione di quest’infrastruttura strategica per tutta la Val di Vara e per l’intera provincia spezzina», dichiarano l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni.

Sicurezza - La nuova rotatoria consentirà infatti di eliminare l’attuale incrocio, pericoloso e sede di numerosi incidenti anche mortali, tra arterie molto trafficate quali la statale 330 di Buonviaggio e la Sp 10 della Ripa.

Cronoprogramma - «L’obiettivo condiviso con Anas – prosegue Giampedrone – è quello di concludere i lavori entro le festività pasquali in modo da poter garantire anche ai turisti che arriveranno una viabilità più fluida e certamente migliore anche in termini di sicurezza. Ci troviamo in uno degli snodi più delicati per il traffico di questa provincia, dove la viabilità delle vallate e della costa si collega con le strade verso la Lunigiana. Per questo Regione ha voluto che questo intervento fosse inserito dal Mit come prioritario nel contratto di programma con Anas, che ringrazio per aver scelto di affidarsi a ditte già contrattualizzate così da consentire l’avvio del cantiere in maniera assolutamente tempestiva».

«Quest’opera completa il quadro delle infrastrutture strategiche di questo territorio – prosegue Giampedrone - sulle quali Regione Liguria ha investito importanti risorse: mi riferisco in particolare alla nuova bretella Ceparana - Santo Stefano Magra, anch’essa attesa da oltre cinquant’anni e oggi in fase di realizzazione grazie ad un cofinanziamento regionale di 3 milioni di euro quale anticipo perché i lavori procedano senza interruzioni, e anche al nuovo casello autostradale di Ceparana, che verrà implementato per consentirne l’utilizzo con tutti i sistemi di pagamento. Opere che garantiranno nel loro complesso un gigantesco salto di qualità in termini infrastrutturali per questo territorio, con la realizzazione di infrastrutture promesse per decenni e oggi in fase di realizzazione grazie all’impegno dell’attuale giunta e delle precedenti giunte regionali».

Tragico ricordo - L'intervento nasce anche in risposta al tragico incidente di pochi mesi fa, in cui un giovane volontario, Michelangelo Orlandi, era morto proprio a Bottagna mentre guidava il proprio motorino. Il sindaco Bertoni aggiunge che "la pericolosità dell'attuale incrocio, testimoniato anche dalla recente tragedia della scomparsa di Michelangelo Orlandi, cui è rivolto il mio pensiero. La realizzazione della rotatoria è dunque un traguardo straordinario per il nostro territorio, con la garanzia di un miglioramento della viabilità e di migliori condizioni di sicurezza per chi transita sulle nostra strade, dai pedoni agli automobilisti».

Viabilità - L’area di Bottagna è centrale nei collegamenti e nella viabilità del territorio, dato che si trova alla confluenza delle arterie stradali che portano verso Val di Vara, Val di Magra, Lunigiana e territorio della Spezia. Dall'intersezione di Bottagna, infatti, procedendo verso sud lungo la SP10, si accede sia alla bretella A15, e quindi al sistema autostradale, sia alla SS1 Aurelia, che mettono in relazione i quadranti est della Spezia con la zona di Sarzana e la val di Magra.

Il dettagli - Per elaborare al meglio il progetto esecutivo, è stato effettuato uno studio per definire l’andamento dei flussi veicolari nell’area, monitorando il traffico con postazioni fisse in un periodo di apertura di aziende, uffici e scuole. Le indagini hanno mostrato punte di circa 600 veicoli in transito all’ora. La realizzazione dell’opera sarà divisa in quattro fasi, per ridurre al minimo i disagi al traffico. Obiettivi della rotatoria compatta, con un diametro di 9,5 metri, saranno quelli di garantire una riduzione di velocità per i mezzi in transito, elevare il livello di attenzione e migliorare la sicurezza anche dei pedoni. La nuova rotonda sarà contornata da marciapiedi, avrà cordoli in pietra o calcestruzzo e un palo centrale di illuminazione.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.