Vesima, trovato morto uomo di 30 anni sugli scogli: indagini in corso

Il corpo senza vita di un uomo di circa trent’anni è stato rinvenuto sugli scogli di Vesima, nella zona di Punta Nave. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per la vittima non c’era più nulla da fare. Sull’accaduto sono in corso le indagini della Capitaneria di porto.

Ritrovamento – L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un pescatore che ha notato il corpo sugli scogli. Sul posto è intervenuta un’automedica del 118, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: l’uomo era già deceduto al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Interventi – Oltre al personale sanitario, nell’area è giunta una pattuglia della Capitaneria di porto – Locamare, che ha avviato immediatamente gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte e ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.

Ipotesi – Al momento non vengono escluse diverse possibilità. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono un malore improvviso oppure un incidente: l’uomo potrebbe essere scivolato finendo sugli scogli. Saranno gli approfondimenti delle prossime ore a fornire elementi utili per definire con maggiore precisione la dinamica dei fatti.

Accertamenti – Gli inquirenti stanno lavorando per identificare con certezza la vittima e verificare eventuali testimonianze o elementi utili presenti nella zona. Ogni scenario resta aperto fino alla conclusione delle verifiche.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.