Ventimiglia, viola il divieto di avvicinamento alla ex compagna e viene trovato con un coltello: arrestato 34enne

È stato arrestato nel tardo pomeriggio di Natale un uomo di 34 anni sorpreso nei pressi dell’abitazione della sua ex compagna, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato del Commissariato di Ventimiglia.





L’uomo era stato scarcerato solo il giorno precedente, la Vigilia di Natale, dopo che l’autorità giudiziaria aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con misure meno restrittive, già adottate in passato per reiterate condotte persecutorie nei confronti della donna. Oltre al divieto di avvicinamento, su di lui gravavano anche il divieto di dimora e di ingresso nel Comune di Ventimiglia.





Intorno alle 18.30 del 25 dicembre, gli agenti della Sezione Investigativa, impegnati nei controlli sul rispetto delle misure cautelari, hanno individuato il 34enne nelle immediate vicinanze della casa della vittima. Fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso, poi sequestrato.





L’uomo è stato arrestato in flagranza e condotto davanti al Tribunale di Imperia che, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, ordinando la custodia cautelare in carcere.

