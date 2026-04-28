Ventimiglia, stalking e violenze sulla compagna: scatta il divieto di avvicinamento

Minacce di morte, aggressioni e una relazione segnata dalla paura: un uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico dopo essere stato indagato per stalking e lesioni aggravate nei confronti della compagna. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia al termine di una rapida indagine.

Indagine – La vicenda è emersa il 13 aprile, quando gli agenti sono intervenuti per una violenta lite domestica. La donna, colpita durante un episodio di gelosia, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso con una prognosi di due settimane.

Racconto – Agli investigatori la vittima ha ricostruito mesi di tensioni e comportamenti aggressivi. Dall’inizio della relazione, nell’aprile 2025, fino alla convivenza, la situazione sarebbe degenerata progressivamente. “Se non stai con me, ti ammazzo” e “Se mi lasci, ti ammazzo e poi mi ammazzo”, le frasi che, secondo quanto riferito, l’uomo le avrebbe ripetuto più volte.

Violenza – L’episodio più grave si è verificato dopo un messaggio ricevuto dalla donna sui social: accecato dalla gelosia, l’uomo l’avrebbe colpita al volto, costringendola a fuggire dall’abitazione. Da quel momento è scattata la procedura di emergenza prevista dal “codice rosso”.

Misure – L’autorità giudiziaria ha disposto per l’indagato il divieto di avvicinarsi alla vittima a meno di 500 metri, l’obbligo del braccialetto elettronico e il divieto assoluto di comunicazione. Nel frattempo, è stata attivata una vigilanza continua a tutela della donna.

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