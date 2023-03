Ventimiglia, sarà corsa a sei per la poltrona di sindaco

Sono 6 i candidati sindaci in corsa alle amministrative di Ventimiglia, comune sopra i quindicimila abitanti. Dopo Flavio Di Muro (Lega), 36 anni, ex parlamentare e attuale capo di gabinetto del viceministro Edoardo Rixi (Trasporti e Infrastrutture), appoggiato dal centrodestra unito, in corsa per un posto da primo cittadino anche Gabriele Sismondini, 33 anni, ex consigliere moderato e centrista, appoggiato dal Pd; Gaetano Scullino, 75 anni, imprenditore in pensione, ex sindaco civico di area centrodestra; Maria Spinosi, 54 anni, avvocato, sostenuta dal Movimento 5 Stelle e dalla sinistra più radicale. Oggi, inoltre, sono stati ufficializzati gli ultimi due nomi: Tiziana Panetta, 51 anni, avvocato, ex assessore della precedente Giunta Scullino e Roberto Parodi, 59 anni, tecnico elettronico impiegato nel Principato di Monaco, nonché segretario dei Frontalieri Autonomi Intemeli