Liguria, accordo Regione-Pubbliche assistenze, Riolfo (Misto): "Intesa a vantaggio dei cittadini"

“Esprimo soddisfazione per l’accordo che è stato siglato da Regione Liguria e l’Assessore Angelo Gratarola con la Croce Rossa Italiana, Anpas Liguria, Misericordie Liguria e Anas Liguria”’, dichiara Mabel Riolfo, consigliere regionale di maggioranza della Liguria iscritta al gruppo misto.

“Le pubbliche assistenze - spiega - svolgono la loro attività prevalentemente con il volontariato e a seguito del Covid, all’aumento dei costi del carburante e all’invariabilità delle tariffe dal 2010 si sono trovate in difficoltà; per questi motivi avevo presentato un ordine del giorno e due interrogazioni in Consiglio Regionale per chiedere l’inserimento del rimborso chilometrico dell’attività del trasporto ammalati che sicuramente potrà aiutare le organizzazioni di volontariato a superare le problematiche legate all’inflazione”.

Le tariffe verranno ripartite nella maniera seguente: 52,40€ per ogni servizio disposto o autorizzato; 1.05€ per ciascun km percorso. Dal primo gennaio 2025: 53,60€ per ogni servizio disposto o autorizzato; 1.10 € per ciascun km percorso. Dal primo gennaio 2026: 55,00 € per ogni servizio disposto o autorizzato; 1.15€ per ciascun km percorso; per i servizi di durata superiore ad un’ora (dalla partenza del mezzo, alla liberazione del mezzo di soccorso) e’ corrisposto per ogni frazione di 30 minuti successiva alla prima ora un rimborso ulteriore di 26,20€ dal primo luglio 2024, di 26,80€ dal primo gennaio 2025 e di 27,50€ dal primo gennaio 2026. Nel nuovo accordo e’ previsto l’aggiornamento del percorso formativo rivolto ai soccorritori EMS e agli istruttori EMS con l’introduzione dell’abilitazione all’uso del defibrillatore.

“Sicuramente - conclude la Riolfo - continueremo a fare in modo che le pubbliche assistenze, che svolgono un lavoro essenziale a sostegno della popolazione più fragile trovino risposte concrete da parte della nostra Regione”.