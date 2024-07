Diga Genova, Bucci: "Siamo quattro anni in anticipo, niente ritardi"

"Due deputati liguri hanno fatto un'interrogazione in Parlamento sostenendo che il sindaco di Genova e commissario per la nuova diga del porto ha detto cose false sull'opera, hanno affermato che siamo in ritardo quando invece siamo quattro anni in anticipo rispetto alla fine dei lavori, ritengo queste affermazioni offensive non solo per l'amministrazione ma per la città di Genova, io sono per il dibattito ma solo se è costruito su informazioni vere".

Lo dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario per la nuova diga foranea del porto di Genova, nel corso del suo intervento in conclusione del voto in consiglio comunale sulla delibera che consentirà al Comune di riacquisire il Palasport. Il riferimento di Bucci è stato relativo a un'interrogazione depositata il 27 giugno dai deputati dem Valentina Ghio e Andrea Orlando in commissione Trasporti alla Camera e in cui hanno chiesto chiarimenti sui ritardi della grande opera al ministro dei Trasporti Matteo Salvini.