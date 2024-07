Liguria, crisi Verallia, Mai (Lega): "Pd si oppone a sostegno Regione all'azienda, come se industria vetro fosse cosa loro"

"Ho capito che l'industria del vetro è cosa del PD. Oggi, in Consiglio regionale, i dem hanno rinnegato il mio Ordine del giorno a sostegno di Verallia e dell'industria del vetro, lo stesso documento che invece lo scorso martedì avevano firmato, ma che non avevo ancora depositato per mancanza di una firma. A dimostrazione che l'interesse del PD è solo quello di acquisire consensi e non quella di risolvere i problemi e accantonare gli interessi partitici per il bene della Liguria e delle sue imprese". Così Stefano Mai, (nella foto) capogruppo della Lega in Regione Liguria.



"Nulla di nuovo. Un partito che una volta era al fianco dei lavoratori e ora invece, per promuovere il loro candidato alla presidenza della Regione, passa sopra i loro interessi. Non condivido il loro metodo di lavoro ed è un'occasione persa - conclude Mai - per aiutare davvero il comparto del vetro".