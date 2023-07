Ventimiglia, incendio in un canneto: brucia un magazzino con diverse auto

VENTIMIGLIA - Un magazzino con diverse auto e altro materiale, situato in via Freccero, a Peglia, è andato in fiamme in seguito all'incendio di sterpaglie divampato nel pomeriggio di ieri da un canneto del fiume Roya. Almeno 6 i mezzi bruciati, tra cui due furgoni, un motocarro e delle auto oltre ad una impastatrice per il cemento e altro materiale, che ha provocato la spessa coltre di fumo nero avvistata a centinaia di metri di lontananza.

Sono state udite anche dalle esplosioni, in questo caso si tratterebbe di bombole del gas. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare tutta la notte per mettere in sicurezza l'area, con lamiere ancora incandescenti che rischiavano di generare nuovo focolai. Intanto si indaga sull'origine dell'incendio. Sembra che le fiamme siano state appiccate in più punti: due o tre, ma l'ipotesi dolosa non è ancora confermata.