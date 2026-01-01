Ventimiglia, importuna una donna: uomo di origini somale inseguito e picchiato

VENTIMIGLIA - Un uomo di origini somale, ubriaco, è stato picchiato nella tarda serata di ieri a Ventimiglia perché, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, avrebbe importunato una donna.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Azzurra e la polizia. L'uomo è stato trovato incosciente a

terra. Una volta stabilizzato, è stato portato in codice rosso all'ospedale Borea di Sanremo, dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Accertamenti sono in corso da parte degli agenti del locale commissariato per ricostruire la vicenda.





