Ventimiglia, il Conad di via Carso si rifà il look: l'inaugurazione questa mattina

Dopo due settimane di chiusura, il Conad City di via Carso a Ventimiglia riapre con un nuovo look. Un supermercato storico, punto di riferimento per gli abitanti del quartiere, che si è concesso una piccola pausa per implementare la qualità del locale e dei prodotti.

Soddisfazione nelle parole di Alberto Pitzeri, socio Conad:

"Una riapetura attesa, i clienti non aspettavano altro. Ci siamo trovati la coda all'ingresso fin dal taglio del nastro. Abbiamo ristrutturato totalmente il locale, punto di riferimento per gli abitanti del quartiere. Abbiamo spostato l'ortofrutta in ingresso, come da filosofia aziendale, implementando gli assortimenti dei generi vari. Il comparto dei freschissimi è un aspetto a cui abbiamo dedicato molta attenzione: la panetteria e il banco taglio reciteranno un ruolo molto importante".

La pari ruolo Anna Donati spiega le novità:

"Abbiamo aggiunto la pasticceria fresca e le pizze farcite da noi, oltre ad una vasta gamma di prodotti gastronomici, sia take away che banco. Ringrazio la cooperativa per aver reso possibile tutto ciò. I nostri tecnici e collaboratori ci hanno dato una grande mano per questo rinnovamento, mettendoci impegno ed entusiasmo".