Ventimiglia e Limone Piemonte: nasce il gemellaggio tra mare e montagna

Il Comune di Ventimiglia si prepara a siglare un patto di gemellaggio con Limone Piemonte, storica località montana della provincia di Cuneo, legata alla città ligure dalla strada statale 20 della Val Roya e dalla celebre "Ferrovia delle Meraviglie".

L'accordo sarà ufficialmente discusso e approvato nel Consiglio comunale solenne convocato per mercoledì 15 ottobre alle 19, mentre le celebrazioni pubbliche si svolgeranno sabato 18 ottobre, a partire dalle ore 18 con la cerimonia e la firma ufficiale alla presenza delle due amministrazioni.

«Sono entusiasta di annunciare questo importante traguardo – ha dichiarato il sindaco Flavio Di Muro –. A Limone ci legano relazioni storiche e turistiche: è una meta sciistica tradizionale per i ventimigliesi, così come la nostra riviera è da sempre destinazione estiva per i piemontesi. È un impegno che avevamo preso in campagna elettorale e che ora si concretizza».

Alla cerimonia parteciperà anche il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, insieme alle autorità locali. La giornata si concluderà con un concerto gratuito dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova, alle 20 al Teatro Comunale, dal titolo "Musica sull'acqua". L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

