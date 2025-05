Ventimiglia, blitz della Polizia negli stabili dismessi: droga e merce falsa, quattro denunciati

Sono quattro le persone denunciate dalla Polizia di Stato di Ventimiglia durante un’operazione di controllo in due stabili in stato di abbandono. Gli agenti hanno sequestrato droga, soldi in contanti e materiale contraffatto.

Primo intervento – Nel primo edificio, gli agenti hanno identificato due cittadini stranieri privi di documenti. All’interno della struttura è stato rinvenuto un sacco contenente borse e portafogli recanti marchi falsi. Condotti in Commissariato, è emerso che uno dei due era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Reggio Calabria nel marzo 2025. Per questo è stato denunciato per la violazione dell’ordine. L’altro è stato deferito per ricettazione e contraffazione e successivamente accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca di Isonzo.

Secondo controllo – Nel corso della stessa operazione, un secondo sopralluogo è stato effettuato in un edificio di Corso Francia. Qui gli agenti hanno sorpreso due uomini extracomunitari che dormivano su materassi improvvisati. Alla vista della Polizia hanno tentato di nascondere degli oggetti, ma la successiva perquisizione ha portato al sequestro di cocaina, hashish, 570 euro in contanti, un bilancino intriso di stupefacente e 57 bustine in plastica per il confezionamento.

Denunce – I due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

