Controlli in un ex albergo a Sanremo, trovati irregolari con precedenti

Durante un’operazione di controllo condotta in un edificio abbandonato di Corso Mazzini, a Sanremo, le forze dell’ordine hanno individuato diversi cittadini stranieri risultati privi di permesso di soggiorno. Tra questi, alcuni avevano precedenti penali. Uno è stato trasferito in un centro per il rimpatrio.

Controllo congiunto – L’intervento ha visto la collaborazione tra agenti del Commissariato di Polizia di Stato e unità della Polizia Locale di Sanremo. L’attenzione si è concentrata su un’ex struttura ricettiva da tempo dismessa e utilizzata come ricovero di fortuna da persone senza fissa dimora, in prevalenza straniere.

Accertamenti – All’interno dello stabile sono stati trovati diversi individui in posizione irregolare sul territorio italiano. Dopo essere stati accompagnati in Commissariato, sono stati sottoposti a verifiche di identificazione, che hanno permesso di accertare la presenza di precedenti penali a loro carico, in particolare per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Procedura – Tutti i soggetti identificati sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia, che ha avviato le pratiche previste per l’espulsione dal territorio nazionale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Rimpatrio – In particolare, uno degli uomini fermati, un cittadino di 48 anni con una lunga serie di precedenti, è stato trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Trapani. Le autorità competenti stanno ora procedendo con le operazioni per il suo rientro nel Paese d’origine.

