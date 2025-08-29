Ventimiglia, aggredisce ragazza senzatetto e la ferisce: 28enne arrestato dai carabinieri

Lite e aggressione questa mattina a Ventimiglia, dove una giovane senzatetto è stata ferita da un 28enne, già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri sono intervenuti in via Tenda, dove era stata segnalata una lite fra stranieri nelle prime ore della mattina: giunti sul posto, i militari hanno accertato che una giovane senzatetto, 23 anni, originaria dei Paesi Bassi, era stata aggredita e colpita alla testa, probabilmente con una bottiglia. Autore del gesto uno straniero di ventotto anni di nazionalità afgana, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine.

Soccorsa da personale del 118, la giovane è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Bordighera dove ha ricevuto le cure del caso ed è già stata dimessa, fortunatamente solo con qualche giorno di prognosi.

Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del Giudizio per direttissima dovendo rispondere del reato di lesioni personali aggravate.

