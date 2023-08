Ventimiglia: 454 migranti soccorsi in 18 mesi alla frontiera italo-francese

Sono 454 i migranti al confine con la Francia presi in carico dall'Asl1 Imperiese da inizio 2022. Trentanove, in totale, sono coloro che hanno avuto bisogno di un ricovero. Nel 2022, in particolare, gli accessi al pronto soccorso di Sanremo sono stati 314: di questi 296 sono stati dimessi dopo la terapia, mentre 18 sono stati ricoverati. Nel 2023 gli accessi complessivi ammontano già a 140 con 11 ricoverati e 129 dimessi dopo le ordinarie cure mediche. Sono 92 le donne in gravidanza o i minori pressi a carico nel 2022, a cui si aggiungono i 67 casi del 2023.

I dati, però, sono arrotondati per "difetto", in quanto nel report dell'Asl vengono prese in considerazione soltanto le undici nazionalità più presenti al confine (in linea con le proiezioni Caritas) ed è dunque possibile che ci siano altri casi di stranieri soccorsi, che si aggiungono alla lista, come ad esempio i magrebini, che non vengono considerati tra le "persone in cammino".

La maggior parte dei migranti presi in carico arrivano dalla Somalia (74 soccorsi), poi Guinea (64), Costa d'Avorio (59), Sudan (50), Iraq (48), Afghanistan (46), Libia (34), Eritrea (32), Mali (31), Etiopia (14) e Ciad (2).

"Negli ultimi due-tre anni siamo entrati in contatto con patologie che prima avevamo letto solo nei libri - spiega il dottor Giovanni Abregal -. Per esempio alcune anemie emolitiche come la drepanocitosi o la malaria e vediamo rispetto al passato qualche caso di tubercolosi in più ma non sono legati all'immigrazione dall'Africa".