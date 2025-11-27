Venerdì 28, Genova e l'Italia si fermano per sciopero, in corteo anche Thunberg e Albanese. Telenord in diretta dalle 8,30

Venerdì 28 novembre, Cobas e tutti i sindacati di base proclamano lo sciopero generale in tutti i settori, contestando la Legge di Bilancio del Governo Meloni e le politiche di riarmo. A Genova il corteo parte dalle 8,30 da piazza Verdi, con la presenza di Greta Thunberg, Francesca Albanese e Thiago Avila. Telenord seguirà in diretta la giornata.

Le rivendicazioni principali: salario minimo e aumenti reali (paga base almeno 2.000 euro), pensione a 62 anni, riduzione dell’orario di lavoro, stop agli appalti, investimenti in sanità, scuola, trasporti, casa, assunzioni nella PA, sanità pubblica universale; fine del sostegno militare allo Stato di Israele e stop al “bellicismo” governativo.

Il 29 novembre si terrà la manifestazione nazionale a Roma, ore 14.00 da Porta San Paolo, contro riarmo, politiche di guerra e privatizzazioni. Attesi Francesca Albanese, Greta Thunberg e Thiago Avila. USB e CALP rilanciano l’appello al boicottaggio dell’economia di guerra e del traffico di armi.

Le mobilitazioni denunciano la crescita della spesa militare a discapito dei servizi sociali, la privatizzazione dei servizi pubblici, il Ddl Sicurezza, la violenza di genere e l’Autonomia differenziata. Diverse iniziative e cortei si svolgeranno in numerose città.

