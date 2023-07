Vela, il duo genovese Cindolo-Dogliotti dello Yacht Club Italiano è Campione del Mondo U17 nella categoria 420

Si è concluso ieri, sabato 29 luglio il Campionato Mondiale 420 ad Alicante con l’equipaggio dello Yacht Club Italiano formato da Alessio Cindolo e Marco Dogliotti a prua che si è laureato in vetta alla classifica mondiale Under 17. Un risultato straordinario per il giovane equipaggio genovese (Alessio Cindolo, timoniere, ha iniziato tra le fila dello YCI arrivando a conquistare il titolo italiano Optimist) e ora, con a prua Marco Dogliotti, ha raccolto nelle acque spagnole un grande risultato in una delle classi giovanili più competitive e tecniche.

Nelle acque di Alicante, dal 21 al 29 luglio sono scesi in acqua ben 277 equipaggi provenienti da 22 nazioni diverse, nel corso della settimana hanno preso parte a ben 12 regate in condizioni di vento piuttosto variabili.

“È stata una grande prova di maturità – ha commentato a caldo l’allenatore Pietro Micillo – con i ragazzi che hanno preso la testa della classifica provvisoria sin dal primo giorno e, quindi, con la difficoltà psicologica di dover difendere la posizione per tutta la lunga serie di regate fino alla conclusione. Il loro risultato è ancora più prezioso considerato che sono un equipaggio ‘pesante’ e, quindi, un po’ sfavorito nelle condizioni di vento leggero che hanno contraddistinto quasi tutte le regate. Una grandissima soddisfazione per noi e una forte tensione fino all’ultima prova, visto che i primi tre si trovavano a pochissimi punti di distanza e solo nell’ultima regata si è concretizzato il risultato. Proprio l’ultima prova infatti è stata la più difficile, anche perché i ragazzi non hanno fatto la loro partenza migliore e hanno girato la prima boa trentesimi! Hanno dimostrato la stoffa dei campioni non perdendosi d’animo ed effettuando una regata perfetta, hanno guadagnato posizioni in ogni lato e hanno chiuso la prova con il margine sufficiente per portarsi a casa la medaglia d’oro. Complimenti anche all’altro equipaggio italiano formato da Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio che hanno completato il podio del mondiale con una bella e meritata medaglia di bronzo”.

A Genova, mentre si attende il rientro della squadra per festeggiare, così commenta il Segretario Generale dello Yacht Club Italiano Nicolò Caffarena: “Tutto il Club è orgoglioso di questo risultato: puntiamo sui giovani ed ottenere risultati così belli è la più grande gratificazione di chi dedica tempo, energia e passione per il nostro sport. In questi anni abbiamo cercato di completare la ‘filiera sportiva’, proprio con lo scopo di incentivare i giovani ad avvicinarsi allo sport della vela e a farli restare. Abbiamo potenziato la squadra Optimist – la base di partenza della vela sportiva – per poi accompagnarli lungo il percorso olimpico, per poi passare al mondo dei monotipi come i J/70 o i Melges 24, per arrivare all’altura con il progetto ELO II dove mandiamo i nostri giovani a fare esperienza al fianco di grandi campioni come Tommaso Chieffi o Mauro Pelaschier che, proprio con ELO e i nostri giovani, parteciperà alla prossima Palermo - Montecarlo. Un ringraziamento speciale, oltre alle congratulazioni ai nostri atleti, agli allenatori Pietro Micillo, Anna Barabino e al preparatore atletico Enrico Ghezzi”.