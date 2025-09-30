Valentina Ghio (Pd)) eletta segretaria della Commissione Antimafia: "Impegno rinnovato per la verità e contro le mafie"

Valentina Ghio, deputata ligure e vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, è stata eletta segretaria dell’Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare Antimafia. Un incarico che, come dichiarato dalla stessa Ghio sui social, rafforza il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.

"L’elezione nell’Ufficio di Presidenza della Commissione Antimafia con il ruolo di segretaria rafforza il mio impegno nella denuncia e nel contrasto dei fenomeni mafiosi", ha scritto Ghio, ringraziando colleghe e colleghi per la fiducia ricevuta.

L’ex sindaca di Sestri Levante ha sottolineato la volontà di lavorare per sostenere i lavori della Commissione, puntando a una piena comprensione del fenomeno mafioso e delle sue trasformazioni. "Servono strumenti adeguati per affrontare le nuove sfide lanciate dalla criminalità organizzata, sempre più pervasiva e pericolosa in molte aree della società e del territorio", ha aggiunto.

