Vaiolo delle scimmie, "falso allarme" a Genova

di Marco Innocenti

La precisazione di Toti: "I primi test al San Martino escludono che la paziente abbia contratto il virus"

"Oggi abbiamo avuto il primo caso sospetto di vaiolo delle scimmie - ha spiegato il governatore Giovanni Toti - Poco fa però il laboratorio del San Martino ci ha comunicato che il test ha dato esito negativo. Per come lo direi io, quindi, potremmo parlare di un falso allarme, anche se il protocollo prevede comunque un periodo di osservazione per fugare dubbi, anche se il test appare molto chiaro. E' stata però l'occasione per dare conto di questo caso, che poi si è dimostrato un falso allarme, ma ci consente di fare il punto sulla risposta che la sanità regionale ha già messo in campo per affrontare gli eventuali casi".

"E' una malattia che non comporta particolari rischi, non interessa la salute pubblica in modo drammatico. Non si tratta di una cosa minimamente paragonabile alle situazioni che abbiamo vissuto negli ultimi due anni nonostante il grande rilievo mediatico che ha assunto questa patologia. Fra i nostri specialisti non vi è alcuna preoccupazione rispetto alla nostra capacità di risposta".