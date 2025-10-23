Vado Ligure al centro della logistica del futuro: porto, ferrovia e ZLS protagonisti agli Stati Generali del Nord-Ovest

Vado Ligure conferma la sua centralità nello sviluppo del sistema logistico del Nord-Ovest. Il Comune, rappresentato dal sindaco Fabio Gilardi e dalla vicesindaco Mirella Oliveri, ha partecipato agli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest, l’evento che ha riunito Liguria, Piemonte e Lombardia per delineare le strategie condivise di crescita e integrazione del comparto logistico.

Durante i lavori è stato sottolineato il ruolo strategico di Vado Ligure e Savona all’interno del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, dove sorge una delle piattaforme logistiche più moderne del Mediterraneo. Il territorio, vero e proprio snodo tra mare e grandi reti europee, si conferma punto di riferimento per la logistica intermodale e la connessione tra portualità e industria.

“La presenza di Vado Ligure a questo appuntamento – hanno commentato Gilardi e Oliveri – ribadisce la nostra centralità nelle politiche di sviluppo del Nord-Ovest. I porti sono luoghi di lavoro, cultura e apertura al mondo. La collaborazione tra istituzioni e operatori è essenziale per un futuro sostenibile e competitivo”.

Tra i progetti più rilevanti illustrati nel corso dell’incontro figura la realizzazione del nuovo parco ferroviario di Vado, infrastruttura dotata di binari da 750 metri e pensata per collegarsi ai corridoi TEN-T europei. Un intervento strategico che mira a potenziare il trasporto merci su ferro, migliorando efficienza e sostenibilità.

Elemento chiave dello sviluppo vadese è anche la Zona Logistica Semplificata (ZLS), che consente di attrarre investimenti, snellire le procedure amministrative e favorire la crescita delle imprese.

Il Comune di Vado Ligure ha ringraziato la Regione Liguria per il ruolo di coordinamento svolto, insieme al Comune e alla Provincia di Savona, all’Unione Industriali e a tutti gli operatori presenti, sottolineando come la cooperazione tra territori e istituzioni rappresenti la via maestra per costruire una logistica del futuro integrata e sostenibile.

