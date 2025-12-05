Assoporti plaude al riconoscimento europeo per Tardino (AdSP Sicilia Occidentale) “Port Pro of the Month” di ESPO

ESPO, l’Organizzazione Europea dei Porti ha conferito il riconoscimento di Port Pro of the Month ad Annalisa Tardino, Commissario Straordinario dell’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale. Un riconoscimento che per la prima volta viene dato ad una donna italiana ai vertici dei porti.

Sul punto, il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, che ha avuto notizia del riconoscimento nei giorni scorsi ha voluto sottolineare, “Siamo molto lieti di questo riconoscimento ad Annalisa Tardino, che da subito ha messo a disposizione la sua competenza e la sua conoscenza dell’Unione Europea all’interno di Assoporti. Tardino ha partecipato attivamente ad alcuni incontri ESPO, e si sta attivando presso le istituzioni europee in un momento in cui dobbiamo affermare il ruolo del sistema portuale italiano. Per noi è una bella notizia e, il fatto che sia la prima donna italiana a ricevere questo riconoscimento ci fa molto piacere. Siamo certi che, oltre alle attività a favore della AdSP di cui è Commissario Straordinario, potrà assisterci nelle azioni che portiamo avanti in sede UE per i porti italiani,” ha concluso Giampieri.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.