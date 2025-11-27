Vado Gateway 2025: dati positivi, ma resta centrale la riapertura del Canale di Suez

Si è svolto oggi un incontro con Vado Gateway, alla presenza dei rappresentanti di categoria e confederali, per fare il punto sull’andamento e sulle prospettive del terminal portuale di Vado-Ligure. Nonostante un contesto internazionale incerto, il 2025 si è confermato un anno positivo, con crescita dei traffici e consolidamento graduale dell’occupazione.

Per il 2026, l’attenzione è rivolta alla conferma dei volumi e alla ricerca di nuove opportunità legate alla riapertura del Canale di Suez e alla ripresa di alcuni mercati. Anche sul fronte delle infrastrutture emergono segnali incoraggianti: riprende l’iter per la costruzione del casello di Bossarino, proseguono i lavori per l’adeguamento della strada a scorrimento veloce e sono in corso interventi di miglioramento sulle strutture e sui collegamenti ferroviari del terminal.

Riguardo al Reefer Terminal, pur senza rassicurazioni ufficiali, l’amministratore delegato ha espresso un moderato ottimismo sul possibile recupero del progetto di investimento sul magazzino per prodotti freschi.

“I dati confermano la necessità di valorizzare il confronto sindacale, sia sugli aspetti occupazionali, monitorando inserimenti e consolidamenti, sia sugli sviluppi strategici di una realtà economica importante non solo per la provincia, ma per l’intera area del Paese”, spiegano Simone Pesce, responsabile Cisl Savona, e Danilo Causa, segretario territoriale Fit Cisl Liguria.

