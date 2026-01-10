Vaccini, scontro social tra Heather Parisi e Matteo Bassetti: la showgirl si appella a Trump, il virologo annuncia querela

È scontro acceso sui social tra Heather Parisi e Matteo Bassetti sul tema dei vaccini. La showgirl ha attaccato duramente l’infettivologo, arrivando a “segnalarlo” pubblicamente all’ex presidente statunitense Donald Trump, dopo che Bassetti aveva criticato la scelta degli Stati Uniti di ridurre le vaccinazioni raccomandate per i bambini e l’operato del segretario alla Salute Robert Kennedy jr, da lui definito “no vax terrapiattista”.





Su X, la Parisi ha chiamato in causa Trump accusando Bassetti di “aizzare folle di webeti” contro il ministro della Salute americano e invitando l’ex presidente a “valutare anche le opzioni più dure” nei confronti del professore, arrivando a ironizzare su un suo possibile “confino” sui social.





La replica di Bassetti non si è fatta attendere. Il medico ha respinto le accuse e annunciato l’intenzione di adire alle vie legali, definendo Parisi “una ballerina in pensione” e dichiarando che la vicenda finirà in tribunale. Uno scontro inusuale che, partendo dal dibattito sui vaccini, si è rapidamente trasformato in un duro botta e risposta personale con possibili strascichi giudiziari.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.