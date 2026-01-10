Liguria, autostrade: dal 12 gennaio ripartono i cantieri, dal 19 chiusura dell’uscita di Chiavari

Dopo la pausa natalizia riprendono da lunedì 12 gennaio i cantieri autostradali sui tratti liguri gestiti da Autostrade per l’Italia. Tra gli interventi più rilevanti, sulla A12 è prevista dal 19 gennaio la chiusura dell’uscita del casello di Chiavari per i veicoli provenienti da Livorno, con uscite alternative a Lavagna o Rapallo. La chiusura, necessaria per la prima fase di riqualificazione delle barriere dello svincolo, durerà fino al 5 marzo; i lavori proseguiranno poi fino a settembre 2026 garantendo comunque l’accesso alla stazione.





Sempre sulla A12 sono previsti altri due cantieri di rilievo: una deviazione di carreggiata tra Nervi e Recco per interventi nella galleria Colle degli Ometti, attiva dal 12 al 16 gennaio con una corsia per senso di marcia, e una riduzione a una corsia tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova per l’ammodernamento degli impianti della galleria Santa Giulia.





Sull’A7 proseguono i lavori nelle gallerie Monreale, Giovi e Campora Nord, oltre alla riqualificazione delle barriere di sicurezza tra Ronco Scrivia e Busalla, con scambi di carreggiata già attivi. Sull’A26, infine, dal 19 gennaio partiranno gli interventi di ammodernamento delle barriere e dei giunti tra Masone e Ovada, con cantieri che garantiranno due corsie per senso di marcia.

