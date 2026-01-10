Spazio Genova: Stellantis e Coca Cola accendono le Olimpiadi di Milano-Cortina

Il Viaggio della Fiamma Olimpica non è solo un trasferimento simbolico della Torcia, ma un vero e proprio percorso emozionale che attraversa l’Italia con l’obiettivo di diffondere i valori olimpici e preparare il Paese ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. È un’iniziativa capillare e itinerante che punta a creare entusiasmo, partecipazione e senso di appartenenza, coinvolgendo comunità grandi e piccole lungo tutto il tragitto.





"Per noi è una grande opportunità essere partner di questo evento - ha dichiarato Matteo Vinali, consulente commerciale di Spazio Genova - come è sicuramente è un'opportunità per tutta l'Italia di farsi conoscere e di avere un una sorta di faro puntato su di sé per mostrare tutte le nostre "primizie" sia in quanto a sport, località e per la mobilità che da sempre è rappresentativa dell’Italia: una delle nazioni che ha dato vita ad auto celebri e a eccellenze in questo settore".





"Sicuramente il nostro obiettivo, avendo aperto questa nuova sede nel centro di Genova, in via Brigata Liguria 12, è quello di essere a disposizione della città e soddisfare tutte le esigenze di mobilità dei genovesi" conclude Vinali.





Alla base del progetto c’è una partnership solida e complementare tra Coca-Cola e Stellantis. Coca-Cola, da sempre legata ai Giochi Olimpici, porta con sé un mondo fatto di convivialità, musica e momenti di gioia condivisa, trasformando ogni tappa in un’occasione di incontro e festa. Stellantis, invece, rende possibile questo viaggio dal punto di vista operativo, mettendo a disposizione una flotta di veicoli affidabili e iconici che non sono semplici mezzi di trasporto, ma diventano parte attiva dell’esperienza e della narrazione del tour.

















