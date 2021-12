Vaccini, Bonsignore: "Fondamentale la consapevolezza dell’importanza della pratica vaccinale"

di Redazione

Il professore: "Qualsiasi trattamento sanitario deve essere il frutto di una condivisione Medico-Cittadino/Paziente"

Queste le parole di Alessandro Bonsignore, professore Aggregato di Medicina Legale – Università degli Studi di Genova

"La consapevolezza dell’importanza della pratica vaccinale è uno degli aspetti cui - come Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - teniamo in particolar modo, perché qualsiasi trattamento sanitario deve essere il frutto di una condivisione Medico-Cittadino/Paziente. Tra i principi cardine di tale rapporto, infatti, vi sono quelli della capacità di ascolto, della autodeterminazione, della coscienza critica e dell’autonomia. Ciò vale ancora di più quando si ha a che fare con la fascia di popolazione dei più piccoli, ai quali va riservata - da parte del Mondo Sanitario, unitamente ai loro genitori - una attenzione e una sensibilità particolare. In questo senso la giornata odierna, fortemente voluta dall’Ordine, non mira a convincere nessuno bensi, semplicemente, ad informare correttamente la popolazione e a rispondere alle tante domande, tutte legittime, che sono state e che verranno poste. Questa attività sarà svolta dai più importanti esperti del settore e non e’ un caso che tale evento si svolga nella sede del Gaslini, che tutto il Paese ci riconosce quale emblema di eccellenza e umanità”.