Vaccini, Bassetti risponde a Belen: "chi si occupa di spettacolo, faccia lo spettacolo"

La modella argentina Belén Rodriguez aveva postato un video su instagram raccontando di essere stata malata per tre giorni, aggiungendo che anche dei suoi amici sono stati male: "Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così…", facendo un riferimento velato al vaccino per il Covid.

Quest'ultima frase ha catturato l'attenzione dell'infettivologo Matteo Bassetti, il quale ha prontamente risposto alla showgirl: "la signora Belén Rodriguez, che ha avuto pare l'influenza, è riuscita a parlare male delle vaccinazioni anti Covid. Ma diciamo che a distanza di cinque anni da quando quelli come lei hanno fatto la vaccinazione, perché parlare di vaccinazione anticovid?". Aggiunge: "Consiglio alla signora Belén Rodriguez: l’anno prossimo si vaccini contro l’influenza e magari si eviterà di trovarsi come dice lei, con la tosse e le flebo”.

Non manca, però, di sottolineare la sua stima per la modella, augurandosi che la battuta sui vaccini le sia solo "scappata".

