Vaccini anti-covid, dal 19 gennaio linee open per green pass in scadenza

di Giorgia Fabiocchi

Saranno attive da mercoledì 19 gennaio le linee dedicate alla vaccinazione ad accesso diretto, almeno una per ogni Asl, per consentire a chi ha il green pass in scadenza nei sette giorni successivi (requisito indispensabile), e non avesse trovato un appuntamento utile per la prenotazione, di effettuare la vaccinazione. A ricordarlo Regione Liguria.

Questi i punti vaccinali dove da mercoledì 19 gennaio saranno attivate linee dedicate ad accesso diretto su tutto il territorio ligure:

Asl1 - hub Arma di Taggia (da lunedì a sabato dalle 9 alle 18), Palasalute di Imperia (da lunedì a sabato dalle 14 alla 20), hub di Camporosso (da lunedì a sabato dalle 14 alle 20), ospedale di Bordighera nelle giornate del 22, 23, 29 e 30 gennaio (dalle 8 alle 20)

Asl2 - Palacrociere di Savona (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

Asl3 - hub Casa della Salute Torre MSC San Benigno (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18), Sala Chiamata del Porto (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18), Teatro della Gioventù (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

Asl4 - hub di Chiavari (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

Asl5 - hub di Sarzana (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)