Vaccarezza a Telenord: "Lasciato incarico di capogruppo per essere più libero nel difendere le ragioni del Savonese, il mio territorio"

"Il clamore mi ha stupito, mi sono solo dimesso da capogruppo. Perché? Perché non sentivo attorno a me la fiducia del gruppo e non riuscivo a essere coinvolto nelle scelte, in particolare in quelle relative al territorio di Savona, il mio territorio, la sola provincia a non essere rappresentata in giunta". Così a Telenord Angelo Vaccarezza, consigliere regionale, appena dimessosi da capogruppo della Lista Toti.

"Se non si coinvolge la gente del territorio nelle decisioni, poi tocca sempre andare sul posto a difendere le scelte dell'amministrazione, cosa che peraltro ho sempre fatto. Sarò un "consigliere semplice", ma non un "semplice consigliere": rappresenterò il mio territorio - conclude - in modo più libero".