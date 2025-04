Liguria, bilancio regionale, l’opposizione attacca, Sanna: “Manca visione, nessuna risposta ai problemi sociali”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Una manovra senza anima né visione”. Così Armando Sanna, capogruppo del Pd in in Consiglio regionale ha definito il DDL 61, il primo disegno di legge di bilancio del nuovo ciclo amministrativo. Durante la seduta, sono state sollevate forti critiche per l’assenza dell’assessore al Bilancio e del presidente della Regione Bucci, e per la bocciatura arrivata dalla relazione del Revisore dei Conti.





Critiche politiche – “La manovra non contiene alcuna visione politica, è priva di indirizzo e strategia – ha dichiarato il consigliere d’opposizione –. È il segnale di un disinteresse evidente da parte della maggioranza, testimoniato anche dall’assenza in aula di figure chiave dell’esecutivo”.





Carenze nei contenuti – Secondo l’opposizione, il disegno di legge ignora le vere emergenze della Liguria: “Non c’è nulla su caro-affitti, welfare, famiglie in difficoltà. Nessun intervento concreto per chi fa fatica ad arrivare a fine mese”. Nel mirino anche i tagli allo sport, in particolare quelli che colpiscono le piccole associazioni: “Parliamo di 300 mila euro in meno – sottolinea – una cifra che incide su realtà che svolgono un’importante funzione sociale”.





Lavoro in Commissione – Sanna ricorda il lavoro fatto nei giorni precedenti: “Abbiamo presentato emendamenti e ordini del giorno per migliorare la manovra, ma non sono stati recepiti. Un’occasione persa per dare un segnale diverso ai cittadini”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.