Elezioni, Rixi: "A Monfalcone vince concretezza, anche a Genova buon governo sarà premiato"

"Il risultato elettorale di Monfalcone è chiaro: la vittoria della Lega e del centrodestra è il segno di un futuro solido e concreto. Complimenti al nuovo sindaco Luca Fasan e un ringraziamento sentito ad Anna Cisint, sindaco uscente, per l'importante lavoro svolto in questi anni". Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

"La vittoria schiacciante del centrodestra col 70,6% dimostra ancora una volta che i cittadini premiano chi porta avanti progetti concreti, lontani dalle chiacchiere e dalle promesse irrealizzabili. Quando si lavora con serietà e competenza, i risultati arrivano. Quanto alla lista di Soumahoro… il silenzio elettorale è stato forse più rumoroso della sua campagna: in politica non basta lanciare slogan senza sostanza - conclude -. La manciata di voti alla lista islamica e il crollo del Pd sono un chiaro messaggio a chi cerca di prendere in giro gli italiani. E non è finita qui: anche a Genova i cittadini premieranno la concretezza e il buon governo della Lega e del centrodestra. Il nostro impegno non si ferma a Monfalcone - conclude Rixi - Genova sarà ancora più forte"

