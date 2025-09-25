Urbanistica e AI, Genova guida il dibattito: convegno interregionale su città e territori del futuro

Genova diventa capitale del dibattito urbanistico nazionale con la Giornata di studi interregionali di urbanistica, in programma il 26 settembre a Palazzo della Meridiana. Un appuntamento che riunisce istituzioni, professionisti e accademici per affrontare il futuro della governance del territorio, con uno sguardo a sostenibilità, rigenerazione urbana e ruolo dell’intelligenza artificiale nella pianificazione.

Evento – Ideato dall’architetto Paola Bertolina, il congresso vede il coinvolgimento di Regione Liguria, Comune di Genova, Politecnico di Torino, Camera di Commercio, ordini professionali e numerose associazioni, con la partnership di RINA Prime Value Services. “L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è aprire un dialogo a più livelli, dal locale al nazionale, per ripensare città e territori del terzo millennio”.

Temi – Al centro del confronto la gestione dello spazio urbano e marittimo, la rigenerazione del patrimonio pubblico e la pianificazione dei nuovi grandi ospedali, con un’attenzione particolare all’integrazione di metodologie scientifiche e strumenti predittivi basati sull’AI. Centrale anche la sostenibilità, intesa come pratica concreta capace di rendere le città più resilienti e vivibili.

Relatori – Tra i 35 esperti attesi figurano il professor Pietro Ugolini, già docente al Politecnico di Milano, Guido Perboli del Politecnico di Torino, e George Guido Lombardi, politologo e consulente di comunicazione internazionale. Presenti inoltre rappresentanti di ENIA, Liguria Digitale, Confassociazioni, università e ordini professionali.

Programma – La giornata prevede una sessione mattutina dedicata a casi concreti sul contesto genovese e un pomeriggio su governance e tecnologie. L’ingresso è gratuito, con accrediti validi per architetti, ingegneri e geometri. Sono attesi 150 partecipanti.

