UITP: Gautier Brodeo nominato presidente. Succede a Renée Amilcar

Durante il loro mandato, i Presidenti dell’UITP promuovono il trasporto pubblico attraverso un’ampia gamma di attività e opportunità, lavorando a fianco del Segretario Generale e del team di colleghi internazionali in ogni fase del percorso.

Ora, a causa dei recenti cambiamenti nella leadership, UITP ha presentato il suo nuovo Presidente un po’ prima del previsto. Si tratta di Gautier Brodeo.

In qualità di Direttore dell’Agenzia per lo Sviluppo Operativo e della Manutenzione del Gruppo RATP, Gautier vanta oltre 25 anni di esperienza nel trasporto pubblico. Esperto in team building, negoziazione e gestione del cambiamento, Gautier metterà a frutto queste competenze alla Presidenza dell’UITP. All’inizio di questo mese, l’UITP ha annunciato l’intenzione della Presidente Renée Amilcar di dimettersi dal suo incarico.

“Sono davvero onorato di diventare il nuovo Presidente dell’UITP. L’associazione è ricca di attività e risultati e mi impegno a proseguire l’importante implementazione del Piano Strategico, ponendo le persone al centro di tale direzione. Sono inoltre molto grato a Renée Amilcar per la sua leadership ispiratrice e non vedo l’ora di mettere la mia esperienza al servizio del futuro dell’UITP”, ha dichiarato Gautier Brodeo, Presidente di UITP.

Da responsabile della linea metropolitana e consulente senior a direttore dell’Agenzia per lo sviluppo delle operazioni e della manutenzione, Gautier vanta una vasta esperienza e capacità di interazione nell’ambito della mobilità urbana. Gautier vanta anche una vasta esperienza all’interno di UITP, avendo ricoperto il ruolo di vicepresidente, presidente della divisione metropolitana e membro del consiglio direttivo.

Ma la sua esperienza in UITP va oltre i consigli direttivi: più di dieci anni fa, Gautier è entrato a far parte dell’UITP come esperto di ferrovie urbane e suburbane, diventando poi presidente del comitato ferroviario regionale e suburbano.

Formato presso l’ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics), Gautier si è laureato in ingegneria civile e ha conseguito un Master in Gestione delle Costruzioni presso l’Università di Birmingham.

Oltre all’annuncio di Gautier come Presidente, UITP è lieta di presentare Lilli Matson come nuova Vicepresidente dell’associazione.

Lilli è una leader esperta in sicurezza e sviluppo sostenibile, con una serie di ruoli dirigenziali presso Transport for London e nella consulenza, che l’hanno vista prendere decisioni per promuovere la sostenibilità. La sua duratura reputazione di pensatrice strategica l’ha vista guidare la sicurezza dei trasporti urbani e le politiche ambientali, con particolare attenzione alla creazione di città più sicure e sane e a una crescita sostenibile.

Attualmente è Responsabile della Sicurezza, Salute e Ambiente presso Transport for London, dove è responsabile della sicurezza, della sostenibilità e della transizione di TfL verso l’azzeramento delle emissioni nette. Ha contribuito a guidare lo sviluppo delle strategie ventennali di Londra in materia di trasporti, sicurezza e ambiente, garantendo a TfL obiettivi chiari per diventare una città più sana, più sicura e più verde.

Il mandato del nuovo Presidente e del Vicepresidente durerà fino alla prossima Assemblea Generale UITP nel giugno 2026.

