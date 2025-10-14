Ue: ok da Commissione Trasporti a norme sulla patente di guida e sulla sospensione

Lunedì, la commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento Ue ha sostenuto una revisione delle norme UE sulle patenti di guida, introducendo disposizioni sulla patente digitale, sui neopatentati e sulla sospensione della patente.

In base all’accordo provvisorio, negoziato dai negoziatori del Consiglio e del Parlamento, guidati dalla relatrice del PE Jutta Paulus (Verdi, DE) , nel marzo 2025 e confermato dal Consiglio nel settembre 2025, la patente di guida digitale, disponibile su uno smartphone con tecnologia di portafoglio digitale a livello dell’UE , diventerà il formato principale nell’UE. Gli eurodeputati sono riusciti a garantire che i conducenti continueranno ad avere il diritto di richiedere una patente di guida fisica.

Le norme UE aggiornate stabiliranno un periodo di prova di almeno due anni per i nuovi conducenti, che, grazie ai deputati, saranno soggetti a norme e sanzioni più severe per guida in stato di ebbrezza e guida senza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per bambini. Inoltre, prima del rilascio della prima patente o prima di richiederne il rinnovo, tutti i conducenti dovranno sottoporsi a un controllo medico, che comprenda anche la vista e le condizioni cardiovascolari. Tuttavia, per gli automobilisti o i motociclisti, i paesi dell’UE possono scegliere di sostituire il controllo medico con moduli di autovalutazione o altre misure alternative, aggiunge il testo.

In base a un altro accordo tra i negoziatori del Consiglio e del Parlamento, guidato dal relatore del PE Matteo Ricci (S&D, IT) , concluso a marzo 2025 e confermato dal Consiglio a settembre 2025, il ritiro, la sospensione o la restrizione della patente di guida all’estero saranno trasferiti al Paese UE che ha rilasciato la patente di guida, affinché la sanzione venga applicata e ne venga garantito il rispetto in tutta l’Unione. Gli eurodeputati vogliono porre un freno all’impunità della guida spericolata in un altro Paese UE.

L’accordo provvisorio sulle norme UE in materia di patente di guida è stato approvato dalla Commissione Trasporti e Turismo con 29 voti favorevoli e 7 contrari, mentre l’accordo sulle disposizioni UE in materia di sospensione della patente di guida è stato approvato con 31 voti favorevoli e 5 contrari. Ora deve essere approvato dall’Assemblea plenaria, che si riunirà a ottobre.

