Udinese-Genoa LIVE 0-1: segna Pinamonti, al Grifone manca un rigore

Dopo il pari interno con il Cagliari, il Genoa di mister Vieira sale a Udine, per la seconda volta consecutiva all'ora di pranzo, a caccia della prima vittoria del ciclo del tecnico francese.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

2' Tourè perde il pallone e allarga il braccio stendendo Zanoli a ridosso dell'area di rigore. Al vaglio del Var l'arbitro decide per il cartellino rosso. Il Genoa ha a disposizione 85' di superiorità numerica,

6' Sulla punizione causata da Touré, Pinamonti lascia partire un destro potente su cui Okoye si distende deviando sul fondo.

8' Zanoli scende sulla destra e lascia partire un bel cross che viene neutralizzato da Gianetti.

13' GOL GENOA: segna Pinamonti, al quinto centro stagionale. Cross di Martin per Zanoli che lascia la palla per la conclusione di Badelj. Sul tiro del centrocampista croato arriva la deviazione di Thorsby sulla quale arriva Pinamonti a ribadire in rete. Lunga analisi in sala VAR per determinare se il penultimo tocco fosse di Thorsby o di un difensore dell'Udinese. Il gol è valido. 0-1

19' In confusione Zemura, Zanoli ne approfitta entrando in area di rigore, chiude Gianetti.

25' Lancio lungo a cercare Pinamonti. Esce Okoye e anticipa facilmente.

26' Genoa vicino al raddoppio. Thorsby supera Okoye ma trova la parata di... schiena di Gianetti.

40' Ci prova l'Udinese. Zemura cerca Ekkelenkamp anziché Lucca, la difesa rossoblù risolve.

42' Ammonito Vasquez per gioco pericoloso.

45'+3' Ammonito Thorsby per condotta scorretta.



SECONDO TEMPO

46' Due cambi nell'Udinese: Kristensen per Lucca ed Ebosse per Ehizibue.

52' Angolo battuto da Miretti. Esce sicurissimo Okoye che si impossessa del pallone.

54' Il Genoa chiede un calcio di rigore. Miretti riceve palla dopo una serpentina di Zanoli sulla fascia destra. Contatto tra il centrocampista e Kallstrom, Aureliano fa proseguire.





UDINESE-GENOA 0-1

RETE: 14' Pinamonti

UDINESE (4-3-1-2); Okoye; Ehizibue (46' Ebosse), Gianetti, Tourè, Zemura; Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin; Davis, Lucca (46' Kristensen). All. Runjaic.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

ARBITRO: Aureliano.

NOTE: espulso al 4' Touré per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti Vasquez, Thorsby.