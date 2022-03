Ucraina, bombe su un centro commerciale a Kiev: almeno sei morti

di Redazione

Riprendono on line i negoziati . Zelensky: "Se falliamo, è la terza guerra mondiale. Respinta la richiesta di resa di MAriupol



Ennesima notte di bombardamenti russi in Ucraina. Colpite case e un centro commerciale a Kiev, con un bilancio di almeno sei morti. I sei corpi giacevano stamattina in terra davanti al 'Retroville', centro commerciale nella zona nordovest della capitale. Il sito è stato colpito da una potentissima esplosione che ha distrutto i veicoli presenti nel parcheggio e lasciato un cratere largo diversi metri.

Bombe anche sull'oblast di Sumy, dove è scattata l'allerta per una perdita di ammoniaca dall' impianto chimico di Sumykhimprom. La perdita è "sotto controllo", ha poi affermato su Twitter il Centro per le comunicazioni strategiche del Ministero della cultura ucraina.

Notte segnata dagli allarmi anti-aereo a Leopoli. Le sirene hanno suonato due volte, la prima all'1.30, la seconda all'alba.

I residenti sono stati costretti nei rifugi per circa due ore.

L'Ucraina ha intanto respinto la richiesta della Russia di consegnare Mariupol, condizione che Mosca aveva imposto per acconsentire a un cessate il fuoco per l'evacuazione dei civili dalla città.



Riprendono oggi online i negoziati. Un accordo sarebbe vicino, secondo la Turchia. La Svizzera si dice intanto pronta a ospitare i negoziati. "Se falliamo, è la terza guerra mondiale", dice Zelensky. "Mosca vuole la soluzione finale: punta a distruggere il nostro popolo", ha detto ieri il presidente ucraino alla Knesset provocando una bufera in Israele per il paragone con la Shoah.

Oggi telefonata tra Biden, Draghi, Macron, Scholz e Johnson. Il presidente Usa si recherà in Polonia questo venerdì. La Slovenia invierà di nuovo una delegazione a Kiev. Oggi a Bruxelles riunione del Consiglio Affari esteri Ue, con Di Maio.

Un attacco con missili ha colpito un'area di addestramento militare a Rivne, nella parte nord-occidentale dell'Ucraina, acirca 300 km a ovest di Kiev. Lo riportano i media internazionali, citando un video in cui il governatore dell'oblast di Rivne, Vitaliy Koval, spiega che le forze russe hanno colpito una zona di addestramento militare con due missili. Non ci sono ancora informazioni su possibili vittime o danni.