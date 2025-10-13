UCID Academy 2025: nasce la scuola dei giovani leader per un'economia più giusta e innovativa

Prenderà il via il 15 ottobre a Torino UCID Academy 2025, il nuovo percorso nazionale di formazione promosso da UCID Giovani e dal Centro Angelo Ferro di Genova, con l’obiettivo di formare una nuova generazione di leader responsabili, capaci di coniugare impresa, innovazione e etica.

In un tempo segnato da grandi transizioni – dall’intelligenza artificiale alla crisi demografica – l’Academy vuole offrire strumenti culturali e spirituali per affrontare le sfide del presente, ispirandosi ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e al messaggio di Papa Leone XIV, che invita a “costruire un’economia fondata sul dono, sulla fiducia e sulla cura”.

Cinque tappe in cinque città italiane (con possibilità di partecipazione anche online) animeranno il percorso, da ottobre a dicembre, proponendo incontri tra professionisti, imprenditori, accademici e religiosi, con al centro il valore della persona, della coesione sociale e della sostenibilità del lavoro.

Il programma

Torino, 15 ottobre – Intelligenza Artificiale e responsabilità etica: riflessione sul rapporto tra tecnologia e coscienza, con Barbara Caputo (Politecnico), Marco Gay (Unione Industriali Torino), don Luca Peyron e l’imprenditrice Elena Previtera (Reply S.p.A.).

Udine, 13 novembre – Coesione sociale e rigenerazione delle comunità: il valore della mediazione con esperti di psicologia, filosofia e imprenditoria etica.

Reggio Emilia, 25 novembre – Demografia e capitale umano: focus su giovani, lavoro e politiche attive con Luca Paolazzi (CNEL) e Corrado La Forgia (Whit S.p.A.).

Roma, 3 dicembre – Startup e innovazione: opportunità e sfide dell’imprenditoria giovanile in dialogo con istituzioni e imprese.

Genova, 6 dicembre – Geopolitica e futuro dell’Europa: appuntamento conclusivo a Palazzo della Meridiana, con la partecipazione del Cardinale Angelo Bagnasco, Valerio De Molli (Ambrosetti) e, tra gli invitati, Enrico Letta.

UCID Academy 2025 si propone così come un laboratorio di idee e azione, dove i giovani possono diventare protagonisti del cambiamento, immaginando un futuro in cui impresa e bene comune non siano in contrasto, ma alleati necessari.

