Ucciso da una freccia a Genova, il gip: "Scalco ha preso la mira e mentito al pg"

Evaristo Scalco, l'artigiano che la notte tra l'1 e il 2 novembre ha ucciso con arco e freccia Javier Miranda Romero perché infastidito dai rumori sotto casa sua nel centro storico di Genova, ha "preso la mira per colpirlo" e ha mentito alla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto. È quanto emerge dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari Matteo Buffoni che ha disposto la custodia in carcere dopo l'interrogatorio di venerdì. Scalco ha scoccato la freccia "da una posizione sopraelevata rispetto a quella della vittima, e quest'ultima, nonostante l'orario notturno, era ben visibile, essendo la zona ben illuminata", scrive il gip. Miranda Romero "era l'unico bersaglio possibile, visto che - come documenta il filmato tratto dal sistema di videosorveglianza - l'amico si era allontanato dalla visuale di Scalco: tutto ciò lascia pensare che l'indagato abbia "preso la mira" e al tempo stesso smentisce quanto egli ha dichiarato alla pg ( "non pensavo di averlo colpito")".

"In verità, durante l'interrogatorio, Scalco ha dichiarato di non aver avuto una buona visuale del bersaglio, vista la presenza di piante rampicanti sulle ringhiere del condominio. Tuttavia - continua il gip - si nota che la vegetazione sulle ringhiere è tutt'altro che folta, e sembra che dalla finestra la visuale del bersaglio sia quasi completamente libera". Queste considerazioni "sono avvalorate dalle frasi pronunciate dall'indagato subito dopo: ''Fa male? Ti avevo avvisato". Espressioni palesemente incompatibili con la convinzione di aver sbagliato il colpo". Per il giudice sussistono i futili motivi perché "è evidente l'enorme sproporzione tra il motivo che ha scatenato la furia omicida di Scalco e l'azione delittuosa da lui realizzata". L'artigiano "non è in grado di controllare i propri impulsi" e potrebbe reiterare il reato.