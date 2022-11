Genova, muore trafitto da una freccia. Toti: "Massimo rigore per un gesto così scellerato". Bucci: "Atto barbaro"

Un profondo cordoglio. È quanto espresso dal Presidente della regione Toti per l'assurda morte di Javier Alfredo Romero Miranda, il 40enne peruviano morto questa mattina dopo essere stato trafitto da una freccia scagliata da un'abitazione in vico Archivolto dei Franchi la scorsa notte. "I nostri sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvare la sua giovane vita, ma non c'è stato nulla da fare." Il governatore della Liguria si augura che i magistrati applichino il massimo rigore per questo gesto scellerato, con una reazione certamente non giustificata da alcun tipo di rumore o movida. Toti ha chiuso ribadendo il fatto che non si può e non si deve collegare un gesto omicida con il divertimento giovanile, pur con tutte le sue problematiche.

"Esprimo profondo cordoglio per la tragica morte di Javier Alfredo Romero Miranda, colpito da una freccia scoccata da un arco da un residente del centro storico. A quanto pare si tratterebbe di un gesto scellerato: un atto barbaro inutile a risolvere alcun problema come qualsiasi azione violenta. Lascio agli inquirenti la ricostruzione dettagliata dei fatti: attendiamo che le indagini facciano chiarezza prima di trarre conclusioni e gettare ombre sul nostro centro storico". Così il sindaco di Genova Marco Bucci.