Tweet su Hitler, assolto alla Spezia ex professore dell'università di Siena

Assolto 'perché il fatto non sussiste' il professore di Filosofia del Diritto dell'università di Siena, Emanuele Castrucci, 71 anni, residente alla Spezia, adesso in pensione, che nel dicembre 2019 sul suo profilo tweet aveva pubblicato una foto di Hitler accompagnandola con una scritta che gli ha fatto guadagnare l'accusa di aver dato sostegno alla propaganda per la discriminazione razziale di Adolf Hitler (nella foto, lo Zeppelinfeld di Norimberga, sede delle adunate di massa, in una foto del 1938). Al docente è stata contestata anche l'aggravante di negazionismo della Shoah. L'assoluzione è stata decisa, come riporta La Nazione, dal giudice di La Spezia, Marinella Acerbi.



All'epoca dei fatti, il tweet del professor Castrucci, suscitò polemiche. C'era scritto: "Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo". La frase accompagnava una foto di Hitler. E sul suo profilo social il docente scriveva poi: "Hitler, anche se non era certamente un santo, in quel momento difendeva l'intera civiltà europea".



L'università prese le distanze con il rettore Frati e presentò un esposto alla procura di Siena che poi ha inviato il fascicolo a La Spezia per competenza. Inoltre lo stesso ateneo avviò un procedimento disciplinare, presto decaduto perché il docente andò in pensione. A La Spezia Castrucci è stato imputato per l'articolo 604 bis ma la sua difesa, come riporta il quotidiano, ha sostenuto che la frase del professore, pur inopportuna nell'associazione a Hitler, non volesse fare propaganda di odio razziale.