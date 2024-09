Tutti a Telenord, Telenord per tutti: presentata a Palazzo Interiano Pallavicino la nostra nuova stagione

Presentata questa mattina a Palazzo Interiano Pallavicino la nuova stagione televisiva del Gruppo Editoriale Telenord: due le nuove nomine per le direzioni di testata TGN e TGN CALCIO, una rinnovata programmazione dell’informazione con ulteriori format nazionali e un nuovo asset “TN EVENTS&MEDIA” legato alla comunicazione e agli eventi.

Presenti alla conferenza il Sindaco di Genova Marco Bucci, la redazione di Telenord, l’editore Massimiliano Monti che ha illustrato i punti salienti della imminente stagione e circa 200 ospiti di prestigio tra cui: il principe Pallavicino, Daniela Anselmi e Claudio Senzioni quali padroni di casa, il Senatore Luca Pirondini, i deputati Ilaria Cavo e Matteo Rosso, il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna, gli assessori Alessio Piana, Marta Brusoni, Matteo Campora, Mario Mascia, Lorenza Rosso, Enrico Musso presidente Aeroporto di Genova, Mauro Ferrando presidente Porto Antico di Genova, Matteo Bassetti direttore del Dipartimento Metropolitano di Genova Malattie Infettive e Professore Ordinario UNIGE, Flavio Ricciardella direttore generale Genoa, Giovanni Invernizzi dirigente Sampdoria e numerosi esponenti del mondo politico, economico e sportivo cittadino.

Due le nuove direzioni, TGN a Matteo Cantile e TGN CALCIO a Maurizio Michieli che, coadiuvati da una redazione composta da 9 professionisti, saranno autori dei futuri successi dell’emittente, a partire dalle prossime produzioni televisive.

A iniziare dal 16 settembre 2024, la messa in onda - oltre alle due edizioni giornaliere del TGN NEWS 13.50 -19.00 sarà “TGN TODAY”, il nuovo appuntamento quotidiano delle ore 19.40 con fatti approfonditi in diretta con il pubblico e ospiti in studio, dal lunedì al sabato.

“Incontri Liguria - Italia”, in onda il venerdì ore 20.30. La nuova piattaforma giornalistica nazionale di economia, politica e attualità che mira a valorizzare, sia dal punto di vista mediatico che di opinione pubblica, la percezione della centralità e dell'importanza della Liguria, di Genova e il suo stretto legame con il resto d'Italia. Un autentico spazio di dialogo e confronto, dove le voci dei più importanti giornalisti delle testate nazionali, insieme alle esperienze di politici, imprenditori e altri protagonisti di spicco, saranno condivise con il grande pubblico. Il format sarà caratterizzato da interviste, reportage e approfondimenti condotti dai giornalisti Matteo Cantile, Gilberto Volpara e Massimiliano Lussana, che coinvolgeranno ospiti di rilievo quali: Maurizio Belpietro, Hoara Borselli, Michele Brambilla, Stefano Cappellini, Giuseppe Cruciani, Giordano Bruno Guerri, Tommaso Labate, Matteo Macor, Augusto Minzolini, Luigi Pastore, Piero Sansonetti, Pietro Senaldi, Vittorio Sgarbi e Luca Telese.

Altro protagonista assoluto del palinsesto televisivo di Telenord, è il calcio rossoblucerchiato, con le due edizioni quotidiane di TGN CALCIO, ore 12.30 - 19.20 e con i cinque programmi settimanali de “il derby del lunedì”, “We are Genoa”, “Forever Samp”, “Stadio Goal Genoa” e “Stadio Goal Samp”. Ospiti in studio opinionisti del calibro di Gessi Adamoli, Beppe Dossena, Stefano Eranio, Francesco Flachi, Alessandro Grandoni, Enrico Nicolini, Claudio Onofri, Franco Ordine e Giovanni Porcella.

Si prosegue con l’intrattenimento e la valorizzazione del territorio con “Benvenuti in Liguria”, la trasmissione di Telenord, in onda ogni mercoledì alle ore 20.30 n prima serata che, attraverso le due guide d’eccezione, il giornalista Gilberto Volpara e il cucinosofo Sergio Rossi, porta i telespettatori tra le meraviglie della Regione: dalle località costiere a quelle dell'entroterra, dalle bandiere arancioni a quelle blu, alla scoperta di tradizioni, gastronomia, curiosità e bellezze naturalistiche liguri. Spazio anche dedicato alla valorizzazione delle tradizioni liguri e alla salvaguardia del dialetto genovese con Gilberto Volpara, Carolina Barneri e il professor Franco Bampi, protagonisti del famoso format del giovedì ore 20.30 in diretta “Scignoria!”.

Dal prossimo ottobre ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 22.30, per la prima volta su un canale regionale, arriva su Telenord, il grande cinema con una selezione di film americani degli anni 2000 con attori conosciuti dal largo pubblico. In visione: “10 minutes Gone” con Michael Chiklis e Bruce Willis; “Solitary Man” con Michael Douglas, Susan Sarandon e Danny DeVito; “Kings” con Halle Berry, Daniel Craig e Lamar Johson; “The Cooler” con Alec Baldwin, William H. Macy e Maria Bello; “Brooklyn's Finest” con Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke, Wesley Snipes; “Indian - La grande sfida” con protagonista Anthony Hopkins; “City of Ghost” regia di Matthew Heineman; “Non ti voltare” con Monica Bellucci e Sophie Marceau.

Ultima grande novità presentata questa mattina è “TN EVENTS&MEDIA” nuovo asset dedicato al mondo degli eventi, dove il brand Telenord è garanzia di esperienza, affidabilità, e competenza. Un settore, quello degli eventi, dove il gruppo editoriale TELENORD è presente dal 2022 con l’organizzazione annuale dei FORUM NAZIONALI “Shipping, Transport&Intermodal, e Forum “SaluteSanità”, importanti appuntamenti per discutere di tematiche e di scenari futuri con i cluster di riferimento e le istituzioni locali e nazionali; con la prima edizione del “Premio Nazionale Gianni di Marzio”, organizzato nella splendida cornice di castello Brown a Portofino per celebrare il calcio italiano e rendere omaggio a Gianni Di Marzio, pioniere dei talent televisivi e figura leggendaria nel panorama calcistico. Non da ultimo il primo ciclo d’“Incontri d’estate”, realizzati in collaborazione con la Fondazione Pallavicino a Palazzo Interiano Pallavicino, che ha visto raccontarsi nel mese di luglio 2024 in un contesto unico e raramente aperto al pubblico, 10 noti personaggi legati al mondo della cultura e dello spettacolo, dell’economia e della politica italiana.

Oltre alle nuove edizioni dei FORUM NAZIONALI “Shipping, Transport&Intermodal Forum” e “SaluteSanità” previsti tra febbraio e marzo 2025, del Premio Gianni di Marzio a maggio 2025, e della versione autunnale degli INCONTRI A PALAZZO prevista a novembre 2024, si segnala il primo appuntamento in programma il 23 ottobre 2024 il Forum dedicato alle nuove energie e in particolare alla tematica “nucleare”, che si terrà a Palazzo Tursi in considerazione del particolare scenario economico - geopolitico internazionale. I Forum, anch’essi ideati dall’editore Massimiliano Monti, sono curati da Fabio Pasquarelli in collaborazione con la redazione.

“L’obiettivo di Telenord per questa stagione - commenta l’editore Massimiliano Monti - è portare la Liguria al centro dell'attenzione del paese: la nostra è una regione laboratorio che ha spesso precorso i tempi e dettato l'agenda del paese. Con i forum tematici frequentati dalle più importanti personalità dei rispettivi settori e grazie agli appuntamenti politici di “incontri Liguria – Italia”, arricchiti da opinionisti di chiara fama, l’attualità della Liguria sarà letta in chiave nazionale. A quasi mezzo secolo di attività, proseguendo la visione di mio padre, sono orgoglioso di aver trasformato un’emittente locale in un Gruppo editoriale affidabile e competente, che diffonde contenuti di qualità, ponendosi quale interlocutore diretto dei propri clienti al fine di garantire prodotti tailor made”.

Telenord nacque nel lontano 1977 in un appartamento di Serrariccò, dove Alberto Monti fondò la prima emittente privata della Liguria con diffusione regionale. È stata la televisione locale che meglio ha interpretato i tempi: dalle prime trasmissioni in diretta, alla diffusione dei primi palinsesti nazionali marchiati Euro Tv e Odeon TV negli anni ’80. Negli anni ’90 Telenord è stato il primo Gruppo televisivo a livello regionale con quattro emittenti televisive (Telenord, Canale7, OttoTv e Mixer) e leader del mercato delle televendite, anticipando di trent’anni il settore delle vendite online. Una visione raccolta dal figlio Massimiliano Monti, amministratore delegato dal 1992, che fin dall’inizio realizzò le prime trasmissioni televisive con i grandi personaggi della tv nazionale: da Aldo Biscardi a Franco Scoglio, per passare a Fulvio Collovati, Gianni di Marzio, Xavier Jacobelli, Ettore Andenna, José Altafini, Vujadin Boškov, Vittorio Sgarbi e Maria Teresa Ruta, conduttrice ancora oggi di “Chef passione” format nazionale e locale dedicato al mondo del food. Oggi l’emittente è trasmessa sul canale 11 del digitale terrestre in tutta la Liguria, l’unica fruibile su HBBTV – smart tv, in diretta streaming sul web e sui social Fb e X.