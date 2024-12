Tursi va avanti sul progetto Funivia ma al Lagaccio resta compatto il fronte del "No"

"Non vedo l'ora di salire sulla funivia per Forte Begato": tra le diverse priorità dell'amministrazione comunale di Genova Marco Bucci, da ieri ufficialmente decaduto dalla carica di Sindaco dopo l'elezione a presidente di Regione, ha citato lei, la funivia.

Il progetto - Per Tursi la funivia "è uno degli strumenti per la realizzazione dell’Accordo di valorizzazione dell’intero sistema dei forti che permetterà ai fruitori di raggiungere tutti i sedici forti che caratterizzano il percorso ecomuseale. Ci vorranno meno di pochi minuti per “volare” dalla Stazione Marittima a Forte Begato, con una fermata intermedia al Lagaccio, evitando così il traffico cittadino per andare ad immergersi in un panorama unico della città". Il progetto è stato fortemente difeso non solo dall'ormai ex Sindaco ma anche dall'attuale Reggente, Pietro Piciocchi, che lo considera architettonicamente compatibile con l'area in cui sarà realizzato e molto utile anche per i residenti.

Il no - Ma c'è una parte della cittadinanza che è fortemente contraria alla funivia e ieri c'è stata una nuova assemblea pubblica della Rete Associazioni Lagaccio in cui è stato seccamente ribadito il proprio No. E per rendere il tutto ancora più tangibile è stata lanciata l'idea di una raccolta firme, una petizione contro la realizzazione dell'opera che viene giudicata dannosa e costosa. Gli aderenti alla "Rete" considerano il Lagaccio un luogo martoriato, una "servitù" di interessi altrui e vedono nella funivia un "ultimo schiaffo".