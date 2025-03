I valori delle case genovesi nel borsino di Fimaa: prezzi più bassi a Cornigliano, Albaro la più costosa

Prezzi più bassi a Cornigliano, Certosa e Rivarolo; ad Albaro e Nervi il costo al metro quadro è oltre il quadruplo: sono questi i valori immobiliari fotografati dal borsino immobiliare di Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti affari, sindacato che riunisce gli agenti immobiliari di Confcommercio) nella sua edizione per il biennio 2025-2026. I valori pubblicati sono il risultato della media degli ultimi due anni, filtrati da una commissione che ha tenuto in considerazione una serie di parametri: dagli "aggiornamenti di natura fiscale e giuridica" all'aumento di tassi di interesse, seguiti da un accesso al credito "troppo selettivo" e dall'aumento dei costi di energia e materiali, oltre alla crescita delle locazioni vi e la direttiva europea Case Green.

Valori - Numeri alla mano, a Cornigliano come detto si registrano i valori più bassi per le case nuove o ristrutturate, con prezzi che vanno da un minimo di 855 euro al metro quadro ad un massimo di 1.140. Seguono appaiate Certosa e Rivarolo, le uniche altre due zone dove si incontrano valori al di sotto dei mille euro al metro quadro, che oscillano tra 950 e 1.235 euro. Per i valori massimi nessuna sorpresa: I primi due gradini del podio vanno ad Albaro (min 3mila, max 7mila) e Nervi (min 3mila, max 6.500), seguite da Quarto, Quinto, Carignano e Centro. In crescita la foce, spinta dal Waterfront, e il Centro Storico: in entrambe le zone si registra un aumento degli acquisti da fuori Genova

Il ponente appare quindi penalizzato, anche a causa dei numerosi cantieri: "Per arrivare al bello bisogna passare dal brutto", chiosa Luca Del Guasta, presidente di Fimaa Genova Confcommercio.

Nel resto della Città Metropolitana guida la classifica Portofino, con valori che vanno tra i 7mila e i 12mila euro al metro quadro; il fanalino di coda è Neirone con una forchetta tra 437 e 728 euro.

Affitti - Per quanto riguarda gli affitti, i prezzi più bassi questa volta sono a Certosa (min 385 euro al mese, max 462). Per restare sotto ai 500 euro al mese bisogna andare nuovamente a Rivarolo (min 385, max 495) o Struppa (stesse cifre); prezzi massimi nuovamente ad Albaro con un minimo di 825 euro al mese e un massimo, eguagliato da Nervi, di 990. "L'aumento del prezzo degli affitti lo stiamo vivendo anche a Genova - spiega Del Guasta -. Le locazioni brevi e turistiche stanno generando un aumento dei valori, è fisiologico quando aumenta la domanda e diminuisce l'offerta. Negli ultimi 2-3 anni c'è stato un calo del 30% delle locazioni di uso residenziale tradizionale, le famiglie hanno difficoltà a trovare appartamenti".

Immobili ad uso commerciale - "I valori immobiliari sono ancora bassi ma crediamo che si vada verso un aumento" spiega Alessandro Cavo, vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Genova, ma per quanto riguarda gli immobili commerciali si registra un andamento nella direzione opposta, con prezzi molto elevati. "La desertificazione commerciale è all'ordine del giorno, ci sono certe aree della città dove i valori immobiliari per il settore commerciale sono troppo alti e on rispondenti al mercato. Speriamo che il mercato sia veloce nell'adeguare i valori, seppur nella città ci siano bandi che vanno a calmierare i costi. Siamo tra le città che hanno perso più negozi di vicinato in centro, il valore alto degli affitti va a rendere ancora più accelerata questa tendenza. Speriamo possa esserci un'attività anticiclica di qualche tipo".

I motivi dietro a questi prezzi variano tra "i contratti, che sono molto vecchi, di una città che anche dal punto di vista dei consumi non esiste più". Per quanto riguarda le abitazioni invece ad essere bassi sono "i valori in acquisto ma quelli in affitto sono molto alti".

